Президент Трамп опубликовал новое видео на Truth Social, включающее подборку видеороликов с истребителями-невидимками B-2, сбрасывающими бомбы, под песню 1980 года «Bomb Iran» в исполнении Винса Вэнса и группы Valiants.

Песня, пародия на песню 1961 года «Barbara Ann» группы Regents, воспроизводится на фоне видеозаписи нескольких истребителей-невидимок B-2, которые использовались для сброса 14 противобункерных бомб GBU-57 в Иране.

Песня продолжается словами: «Пошёл в мечеть, буду кидать камни, скажу аятолле: “Посажу тебя в коробку!” Бомбить Иран».