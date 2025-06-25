В ночь на 22 июня в небольшой французской деревне Гуль свадебное торжество обернулось кровавой драмой. Вооружённые люди в масках напали на молодожёнов в момент, когда те утром покидали свадебное гуляние, уточняет Le Monde.

Сообщается, что невеста провожала своих друзей с торжества, однако в какой-то момент на неё напали неизвестные. Злоумышленники специально стреляли по молодожёнам — пуля смертельно ранила невесту. Девушка скончалась на месте. Затем стрелявшие скрылись в неизвестном направлении.

Полиция развернула масштабную операцию с привлечением около 100 сотрудников, рассматривая две основные версии произошедшего: криминальные разборки между группировками или целенаправленное нападение на конкретных лиц.