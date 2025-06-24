Турция приветствует сообщения о достижении договоренности по прекращению огня между Израилем и Ираном и призывает к его соблюдению в предстоящий критический период.

Об этом говорится в заявлении турецкого МИД.

«Мы приветствуем сообщения о достижении договоренности о прекращении огня между Израилем и Ираном. Мы внимательно следим за сообщениями о его нарушениях и призываем все стороны полностью соблюдать режим прекращения огня в предстоящий критический период», — отмечается в тексте.

«В период, когда Ближний Восток как никогда нуждается в мире и стабильности, необходимо решительно предпринять шаги по достижению всеобъемлющего и прочного решения. В этих рамках мы считаем жизненно важным сохранять открытыми каналы диалога и дипломатии», — заявили в МИД Турции.