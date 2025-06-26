Ядерная угроза, возникшая в результате эскалации на Ближнем Востоке, не может не тревожить жителей Азербайджана. Население не знает, может ли радиация, возникшая в следствии авиаударов, распространиться на обширные территории и достичь Азербайджана.

Комментируя данный вопрос Minval, известный эколог, председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Амин Мамедов, рассказал, что в последние дни специалисты Минэкологии, а также Министерства по чрезвычайным ситуациям проводят регулярные мониторинги на границе с Ираном, проверяя там радиационный фон. И хотя на сегодня не было сделано официальных заявлений относительно зафиксированных всплесков радиации, однако в ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированные удары по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане, где были использованы противобункерные бомбы, которые способны проникать глубоко под землю. В результате появились основания для беспокойства касательно возможной утечки радиации.

Мамедов также не исключил, что в ближайшие дни из-за угрозы радиации в Иране Азербайджан может временно приостановить импорт товаров из Ирана. Загрязнение радиацией продовольствия зависит от масштабов излучения: «Если градация излучения будет невысокой, влияние его будет небольшим».

Эколог добавил, что в настоящее время разрабатывается система раннего оповещения о радиации, но традиционных методов проверки тоже достаточно для того, чтобы выявить показатели радиации в почве, воде и воздухе.