Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны пока нет никакого соглашения с Израилем о прекращении огня или военных операций.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«На данный момент нет «соглашения» о каком-либо прекращении огня или военных операций. Однако при условии, что израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4 часов утра по тегеранскому времени, мы не намерены продолжать наши ответные действия после этого», — сообщил Арагчи.

Окончательное решение о прекращении военных операций Ирана будет принято позже, добавил он.