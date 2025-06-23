Президент США Дональд Трамп упрекнул СМИ за скепсис по поводу «полного уничтожения» ядерных объектов Ирана.

«Объекты в Иране, по которым мы нанесли удары, были полностью уничтожены — и все это знают. Только фейковые СМИ могут утверждать обратное, стараясь принизить значимость операции. Хотя даже они признают, что объекты были «почти полностью разрушены».

Особенно активно распространяет эту ложь Эллисон Купер с фейкового CNN, тупица Брайан Л. Робертс, председатель «Конкаста», Джонни Карл с фейковых новостей ABC, и, как всегда, неудачники с NBC — снова-таки, принадлежащей тому же «Конкасту». Эти подонки из медиа не унимаются, поэтому их рейтинги на рекордно низком уровне — доверия к ним ноль!» — написал президент в соцсети.