С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину итальянские власти заморозили активы российских олигархов на сумму около 2,3 млрд евро (2,64 млрд долларов). Последние конфискации произошли в начале июня, пишет Reuters.

Отмечается, что Италия заморозила, в частности, банковские счета, роскошные виллы, яхты и автомобили, в рамках санкций Европейского Союза против России и ее сторонников. На конец июня 2023 года суммарная стоимость таких активов составила 2,5 миллиарда долларов.

В декабре 2024 года итальянские власти заморозили российские активы на сумму почти 280 миллионов евро (321 миллион долларов). В агентстве подчеркнули, что это на 44 миллиона евро (50,45 миллиона долларов) больше, чем в предыдущем году.

Также в начале июня налоговая полиция Италии заморозила активы иранской компании Irital Shipping Lines, которая базируется в Милане, включая два ее объекта недвижимости общей стоимостью более 1 миллиона евро (1,15 миллиона долларов). Причиной была названа военная поддержка Ираном войны России против Украины.

Журналисты поделились, что Агентство государственного имущества Министерства экономики и финансов Италии удерживает все неликвидные активы, замороженные в связи с санкциями Евросоюза. В период замораживания все расходы по управлению этими активами несет итальянское правительство. Согласно официальным данным, расходы составили 31,7 миллиона евро (36,37 миллиона долларов) до февраля 2024 года.