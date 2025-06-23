В Азербайджане стали чаще болеть венерическими болезнями, иными словами, ЗППП. Об этом заявил председатель Общества дерматовенерологов Азербайджана, профессор Зульфугар Фараджов.

Частота заражений выросла примерна на 10%. Люди стали чаще болеть сифилисом и ВИЧ-инфекцией. Причем большинство пациентов заражаются во время поездок за рубеж. Заболевают преимущественно молодые люди, которые не пользуются контрацепцией и заражают этими болезнями свои семьи, отметил врач.

«Я обратил внимание, что молодые люди очень безответственны. Многие не беспокоятся о том, есть у них болезнь или нет. К вопросу выбора полового партнера они подходят несознательно. Я объясняю им, что ВИЧ не излечим, а вот сифилис, если аккуратно получать лечение, то можно добиться положительного эффекта. Заболевают преимущественно те, кто ведет беспорядочную половую жизнь и, кроме того, часто потребляет алкогольные напитки, запрещенные вещества. На фоне этого они теряют бдительность и, естественно, они могут заразиться, а затем инфицировать свое окружение», — отметил врач.

Но заражаются люди не только в поездках за рубеж. Часто местные граждане заболевают при контактах с иностранными туристами. Те, кто вступает в интимную связь с приезжими, часто обращаются к врачам с жалобами на гарднереллез, трихомониаз, хламидиоз, микоплазму. Поскольку такие инфекции не сильно беспокоят человека (из симптомов наблюддается часто зуд), эти пациенты не часто обращаются за помощью к врачам. При этом они продолжают заражать других людей.

В основном этими инфекциями и другими тяжелыми болезнями, передающимися половым путем, болеют нечистоплотные, в прямом смысле этого слова, люди. К врачам за помощью по большей части обращаются мужчины, а из иностранцев часто встречаются арабы и индийцы.

«На уровне системы здравоохранения рассматривается реализация программы в области профилактики заражения болезнями, передающимися половым путем. Скорее всего, программу эту начнут реализовать уже этой осенью. Будут проводиться мероприятия просветительского характера, в рамках чего врачи расскажут, как правильно предохраняться от подобного рода инфекций», — сказал врач.