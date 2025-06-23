Назван размер заработной платы столичных школьных педагогов. Как сообщили в Управлении образования города Баку, в 2024-2025 учебном году в подведомственных управлению учебных заведениях школьные педагоги в среднем получали зарплату в размере 1065 манатов.

В то же время воспитатели дошкольных учебных заведений имеют оклад в размере 648 манатов.

Отметим, что согласно показателям Управления статистики Баку, эти данные значительно уступают среднемесячной номинальной заработной плате наемных работников в Баку за январь-февраль 2025, что составила 1 303,2 маната.