Израиль находится «очень близко» к достижению своих целей в войне с Ираном и намерен избегать войны на истощение. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передаёт The Times of Israel.

По его словам, США нанесли «очень серьёзный ущерб» ядерному объекту в Фордо, однако он отказался раскрывать подробности о масштабах разрушений.

«Мы не будем предпринимать действий, выходящих за рамки необходимого для достижения целей, но и не закончим операцию слишком рано. Когда цели будут достигнуты, операция завершится, и боевые действия прекратятся. Мы очень, очень близки к их достижению», — подчеркнул премьер-министр.

Нетаньяху также заявил, что Израиль располагает «интересной информацией» о местонахождении 400 килограммов 60-процентного обогащённого урана, заранее вывезенного Ираном с трёх объектов.