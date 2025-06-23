Четверых участников преступной группы, похищавших алмазы «Алросы» для контрабандной отправки в Армению, задержали и арестовали в Москве.

Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Среди задержанных — сотрудница компании Валентина Матющенкова, её сын Алексей, выступавший посредником, а также Армен Петросян и Арман Саакян, занимавшиеся контрабандной переправкой камней. Они были задержаны при попытке похитить партию алмазов.

Следствие установило, что похищенные драгоценности направлялись в Армению, в компанию ООО «АДМ Даймонде», бенефициаром которой является армянский предприниматель и депутат парламента Сукиасян Хачатур. Организаторами схемы признаны братья Багикян — граждане Армении, находящиеся в международном розыске за совершение контрабанды алмазного сырья.

в ходе обысков у обвиняемых изъяли около 200 тыс. карат технического алмазного сырья, предназначенного для подмены качественного сырья на более дешевое, а также денежные средства и дорогостоящую ювелирную продукцию известных мировых брендов.

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным СК, с сентября 2024 по январь 2025 года обвиняемые с целью извлечения материальной выгоды систематически похищали высококачественное алмазное сырье в добывающей компании «Алроса» с целью его контрабандной отправки в Армению.