В Малайзии промышлявший ловлей рыбы мужчина голыми руками сумел отбиться от напавшего на него крокодила. Об этом информирует Global Nation.

Сообщается, что Аддрин Сани ловил рыбу в водах реки Кампунг на острове Тимпанг, когда на него напал крокодил. Хищник стремительно утащил жертву на глубину, сомкнув челюсти на его плече.

Вопреки адской боли, которая пронзила все тело, мужчина собрался с силами и начал бить рептилию по голове и тыкать ее в нос. В результате крокодил замешкался, ослабил хватку и уплыл.

Пострадавшего из воды вытащил его родственник и отвез в больницу Сандакана. Мужчина получил множество повреждений левой руки. Он находится под наблюдением медиков.