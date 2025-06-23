В Китае создали бионический беспилотник размером с комара.

Данный дрон предназначен для разведки на поле боя. Запускать его можно при помощи специальной программы для смартфона.

Устройство имеет тонкий корпус, три «волосовидные «ноги» и крошечные листовидные крылья».

Китайский дрон-комар не только невероятно миниатюрен, но и летает, хлопая крошечными крыльями вместо вращения роторов, что может сделать его бесшумным и труднообнаружимым на поле боя. Такие дроны могут стать почти необнаружимым средством наблюдения или даже оружием, если их оснастиить ядами.