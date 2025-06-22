Жители Японии в 2024 году впервые за время наблюдений произвели на свет за год менее 700 тыс. детей — 686 тыс. Информацию приводит Kyodo со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

По сравнению с 2023 годом рождаемость сократилась еще на 5,7%.

Из этого следует, что суммарный коэффициент рождаемости в Японии опустился в 2024 году до рекордно низкого показателя в 1,15. Уточняется, что в 2023 году этот коэффициент был на отметке 1,2. При этом суммарный коэффициент рождаемости и число новорожденных в этой стране уменьшаются уже девять лет подряд.