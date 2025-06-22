Через несколько часов после удара США по ядерным объектам Ирана премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Стену Плача. Он вложил между камней записку со словами: «Народ как лев встал. Народ Израиля жив!». Об этом информирует vesty.co.il.

Перед тем как вложить новую записку, премьер-министр произнес у Стены плача благодарственную молитву за успехи в войне против Ирана. Он также молился за благополучие солдат ЦАХАЛа, за освобождение заложников, за мир в стране и – отдельно – за американского лидера Дональда Трампа.

