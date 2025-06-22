Сорокалетний житель штата Мэриленд Минь Фуонг Нгок Вонг признал себя виновным в мошеннической схеме. В ней мужчина делегировал свои обязанности на позиции специалиста IT в американских компаниях северокорейским коллегам. Информацию приводит Fortune.

Известно, что Вонг без профильного образования и опыта в IT, фактически сдавал свою личность в аренду. Сам он работал в салоне маникюра, а его подставные сотрудники занимались программированием, в том числе для госорганизаций США.

Схема была организована посредством онлайн-игры, где Вонгу предложили участие в фиктивном трудоустройстве. Незнакомцы составили его резюме, отметив, что он имеет ученую степень и 16-летний опыт работы в сфере разработки ПО. В результате он получил несколько предложений о работе, включая контракт с Федеральным управлением гражданской авиации США.

Далее Вонгу был предоставлен доступ к правительственным данным и системам, а также рабочий ноутбук. Следствие стало известно, что он установил на устройство ПО для удаленного доступа, что позволило северокорейским разработчикам, находящимся в Китае, выполнять работу за него.

За три года Вонг заработал около $970 тыс., значительная часть которых была переведена в Северную Корею. Согласно информации ФБР, он являлся частью более широкой схемы, обеспечивающей доступ северокорейских специалистов к американским правительственным данным.

Вонгу может получить до 20 лет лишения свободы за мошенничество и нарушение законодательства о национальной безопасности.