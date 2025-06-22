США не могут со стопроцентной уверенностью подтвердить полное уничтожение ядерных объектов Ирана. Об этом заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

Читайте также: СМИ: США не уничтожили объект в Фордо, а лишь серьезно его повредили

Несмотря на это, он отметил, что удары позволили «существенно отсрочить» создание Тегераном ядерного оружия.

По его словам, попытка Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе станет «самоубийством» для страны. Что касается Хаменеи, Вэнс отметил, что Вашингтон не стремится к смене иранского режима и «оставляет этот вопрос Израилю».