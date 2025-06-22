Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива, окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности Ирана. Об этом говорится в сообщении парламента.

Ранее Минобороны Ирана после ударов США пригрозило перекрыть Ормузский. «Нефтяные танкеры не пройдут в Европу через Ормузский пролив», — говорилось в соответствующей публикации ведомства.

По этому поводу командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири заявил, что Ормузский пролив будет полностью закрыт, если агрессия против суверенитета Ирана продолжится. «Иран не допустит нарушения своей территориальной целостности без жесткого ответа», — добавил он.