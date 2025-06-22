Турция обеспокоена возможными последствиями удара США по ядерным объектам Ирана. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

Ведомство заявляет, что Анкара всегда указывала на существующий риск расширения конфликта, начавшегося с военных действий Израиля в регионе, и нарушения стабильности в сфере безопасности. Сегодняшний удар США по ядерным объектам Ирана максимально повысил этот риск, отмечают в министерстве.

«Продолжающиеся события могут привести к эскалации регионального конфликта до глобального уровня. Мы не хотим реализации этого катастрофического сценария. Мы призываем все стороны действовать ответственно, немедленно прекратить атаки и избегать шагов, которые могут привести к дополнительным человеческим жертвам и разрушениям.

Единственный путь решения конфликта, связанного с ядерной программой Ирана, — это переговоры. Мы призываем международное сообщество поддержать усилия по поиску дипломатического решения между сторонами», — отмечается в заявлении.

Также сказано, что Турция готова выполнить свои обязательства в этом вопросе и приложить усилия для проведения конструктивного диалога.