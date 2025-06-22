Москва решительно осуждает американские атаки по ядерным объектам в Иране, это безответственное решение грубо нарушает Устав ООН. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

«Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране, предпринятые вслед за израильскими нападениями на Исламскую Республику», — отмечается в заявлении.

МИД указывает на то, что «безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые».