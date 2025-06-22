Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал удары США по ядерным объектам Ирана.

«Ядерная программа Ирана представляет собой серьезную угрозу международной безопасности. Ирану никогда не будет позволено разработать ядерное оружие, и США предприняли действия для смягчения этой угрозы. Ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной, и стабильность в регионе является приоритетом. Мы призываем Иран вернуться за стол переговоров и достичь дипломатического решения, чтобы положить конец этому кризису», — говорится в его заявлении.