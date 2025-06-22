Решение американского лидера Дональда Трампа ударить по Ирану без одобрения Конгресса является серьезным нарушением конституции и может стать основанием для импичмента. Так считает член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес (демократ, от штата Нью-Йорк).

«Катастрофическое решение президента бомбить Иран без санкции Конгресса — это грубое нарушение конституции и полномочий Конгресса в вопросах войны», — отметила она в соцсети Х.

Она считает, что Трамп поставил страну на грань войны, которая может затронуть несколько поколений. «Это является абсолютно ясным и недвусмысленным основанием для импичмента», — заявила Окасио-Кортес.