Иран готов вести диалог для подтверждения мирного характера своей ядерной программы.

Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС.

«Мы готовы к диалогу и сотрудничеству для укрепления доверия в области мирного атома», — заявил иранский лидер.

При этом Пезешкиан подчеркнул, что Иран не согласится на полное сворачивание ядерной программы. Более того, Исламская Республика даст сокрушительный ответ на продолжающуюся агрессию со стороны Израиля.