Сабаильский районный суд принял решение об аресте главы Исполнительной власти Гахского района Мусы Шекилиева, задержанного в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности.

Экс-глава исполнительной власти арестован сроком на 4 месяца.

Отметим, что Муса Шекилиев был задержан вчера в ходе операции СГБ. Он обвиняется в присвоении государственного имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

Сегодня распоряжением президента Ильхама Алиева он был освобожден от должности главы исполнительной власти Гахского района.