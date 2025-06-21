С сегодняшнего дня стартует регистрация в подготовительные группы на 2025–2026 учебный год. Об этом заявили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования при Министерстве науки и образования.

Известно, что приём заявок осуществляется через электронную систему — mektebeqebul.edu.az. После утверждения заявки родитеям и законным представителям ребенка предстоит выбрать школу. Выбор школ для азербайджанского сектора будет открыт: с 8 июля в регионах и городах страны (за исключением Баку), а в столице — с 9 июля. В секторах с преподаванием на других языках выбор школ и учителей начнётся с 10 июля.

Процесс регистрации продлится несколько месяцев. Родители имеют возможность до 12 сентября 2025 года подать заявку на прием ребенка в подкласс. А уже с 1 по 30 сентября необходимо будет предоставить документы в соответствующее общеобразовательное учреждение.

В Госагентстве напомнили, что в подготовительные группы принимаются только дети, рождённые в 2020 году, которым в этом году исполняется 5 лет.