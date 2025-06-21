21 июня в 06:42 по местному времени на территории Азербайджана официально началось астрономическое лето.

Как сообщает Minval со ссылкой на кафедру астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, в этот момент ось вращения Земли образует наименьший угол с направлением на Солнце, и в полдень светило поднимется на максимальную высоту — 73,1° над горизонтом.

Сегодня жители страны смогут наблюдать самый длинный день и самую короткую ночь в году: день продлится 15 часов 3 минуты 24 секунды, а ночь — 8 часов 56 минут 36 секунд.