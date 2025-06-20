Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), американского предпринимателя Дэйну Уайта.

Дейна Уайт, выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, подчеркнул, что подготовка к турниру UFC, который пройдёт в Баку, ведётся на высоком уровне, и выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанную поддержку.

Глава государства отметил значимость того, что турнир UFC впервые проводится в нашей стране, выразил надежду на его регулярное проведение и подчеркнул роль этого мероприятия в деле дальнейшего укрепления имиджа Азербайджана как спортивной державы на международной арене.

В ходе беседы было отмечено внимание государства ко всем видам спорта в Азербайджане, подчеркнуты успехи наших спортсменов на крупных мировых соревнованиях последних лет, а также затронута работа по пропаганде интереса к спорту среди молодёжи.

На встрече было выражено удовлетворение тем, что Азербайджан уже зарекомендовал себя как страна, способная на высоком уровне проводить престижные международные спортивные соревнования, и было высказано убеждение, что турнир UFC пройдёт столь же успешно.