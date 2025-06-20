В продукции «Азовской кондитерской фабрики», что также поставляет товары на азербайджанский рынок, нашли кишечную палочку, плесень и кадмий. Санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава Беларуси выявила в продукции «Азовской кондитерской фабрики» многочисленные нарушения и на время запретила ее ввоз. Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, речь идет о халве, в которой обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в конфетах-козинаках обнаружено превышение кадмия, а рахат-лукум и вовсе оказался с плесенью. В связи с этим российская общественность попросила проверить продукцию «Азовской кондитерской фабрики» на предмет нарушения санитарных норм.