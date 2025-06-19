В связи со столкновением между Израилем и Ираном продолжается процесс выезда граждан нашей страны и иностранцев с территории Ирана на основании обращений, поступивших в Министерство иностранных дел Азербайджана, наше посольство в Исламской Республике Иран, а также в наше генеральное консульство в городе Тебриз.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

По его словам, принимаются меры для получения соответствующих разрешений для пересечения сухопутной границы гражданами Азербайджана, а также гражданами других стран, желающими покинуть Иран.

«По данным на сегодняшний день, более 600 граждан Азербайджана обратились для пересечения границы, и из них 180 человек уже въехали на территорию Азербайджана. До настоящего времени обращения, поступившие из 77 стран, рассматриваются в соответствующем порядке, и создаются условия для пересечения границы гражданами этих стран.

Министры иностранных дел России, Соединенного Королевства, Канады, Италии, а также многие страны на различных уровнях выразили глубокую благодарность Азербайджану за поддержку», — отметил представитель МИД.