Азербайджан планирует продолжить увеличение объемов поставок сельскохозяйственной продукции на российский рынок.

Об этом поведал вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе выступления на панели «Россия — Азербайджан» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы настроены и дальше наращивать поставки сельхозпродукции на российский рынок. Рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с российскими партнерами на этом направлении», — отметил Мустафаев.

Он добавил, что после введения в 2014 году Россией эмбарго на импорт продукции из недружественных стран Азербайджан по запросу российской стороны значительно увеличил объемы поставок, а также инвестировал в развитие экспортного потенциала.

«Азербайджан вложил значительные инвестиции и существенно увеличил поставки сельскохозяйственной продукции, отвечая на потребности российского рынка», — заявил Мустафаев.

По его словам, двустороннее торгово-экономическое сотрудничество остается ключевым направлением в отношениях между Азербайджаном и Россией. «В январе-апреле 2025 года доля Российской Федерации во внешнеторговом обороте Азербайджана составила 10,78%, что позволило России занять третье место среди внешнеэкономических партнеров республики», — отметил Мустафаев.

При этом он отметил, что сотрудничество между двумя странами основывается на прочной договорно-правовой базе, включающей более 270 подписанных документов, среди которых — соглашения о взаимной защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения и о свободной торговле.