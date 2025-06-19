Новые китайские автомобили обвалили цены на рынке подержанных авто Азербайджана. В результате в последние месяцы резко упал в цене транспорт с пробегом более четырех лет. Особенно неликвидными оказались некоторые марки машин, владельцы не могут продать их. Таковыми оказались машины марки Volkswagen.

Как прокомментировал Minval эксперт в области транспорта Эльданиз Джафаров, на автомобильном рынке Азербайджана наблюдается нездоровая конкуренция. Транспорт, ввозимый в страну, хоть и новый, но часто это делается не по линии дистрибьютора, а потому он не имеет никакой официальной гарантии производителя, соотвественно дешево стоит. Такие машины предлагаются клиентам по ценам, сильно уступающим гарантийным авто, что стало причиной возникновения дисбаланса на рынке.

«На рынке снижение цен наблюдается преимущественно в сегменте автомобилей с пробегом — особенно тех, что оснащены бензиновыми или дизельными двигателями объёмом свыше 3000 кубических сантиметров. К чему это приведёт, пока трудно прогнозировать, однако, по всей видимости, после этого резкого падения цен ни роста, ни нового обвала не ожидается», — отметил эксперт.

Между тем согласно данным открытых источников, сегодня в Азербайджане можно приобрести совершенно новый экземпляр китайского автопрома (например, Changan Qiyuan A05), заплатив около 20 тыс. манатов. Еще в прошлом году, имея на руках такую сумму, можно было купить только старое авто из Кореи или немецкое с более чем 10-летним пробегом. В лучшем случае можно было претендовать на машину с американского аукциона, зачастую повреждённую и требующую серьёзного ремонта по прибытии в страну.

По данным Эйюба Алиева, исполнительного директора Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана, китайский автопром вытесняет автомобили других марок не только в Азербайджане. Аналогичная ситуация возникла в России, Казахстане и других стран.

«Любопытно, что после выхода на рынок китайских автомобилей начали дешеветь другие машины — особенно те, что старше восьми лет и с большим объёмом двигателя. Автомобили с пробегом подешевели почти на 35–40%. Однако это нельзя назвать обвалом цен — рынок просто скорректировался. Ранее, в условиях отсутствия достойной альтернативы, потребители были вынуждены переплачивать за старые машины. Сейчас же подержанные автомобили продаются по своей реальной стоимости. К примеру, около восьми лет назад автомобиль с нулевым пробегом стоил 80 тысяч манатов. А спустя несколько лет, при пробеге в 200 тысяч километров, его покупали за 45–50 тысяч манатов», — пояснил собеседник.

Представитель Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана утверждает, что несмотря на то, что китайский автопром захватывает рынок, он никогда полностью не будет принадлежать ему. В стране есть немало людей, предпочитающих корейские, японские или европейские автомобили.

«Китайские автомобили в основном покупают те, у кого ранее не было собственного транспорта, либо водители, уставшие от затрат на обслуживание дорогих автомобилей и стремящиеся пересесть на более экономичный вариант», — отметил эксперт.

Между тем рост импорта автомобилей китайского производства в Азербайджан сопровождается рядом проблем. Как отмечают эксперты, машины в страну завозят не только официальные дилеры, но и частные лица. Последние зачастую импортируют модели, предназначенные исключительно для внутреннего рынка Китая. В результате владельцы таких авто могут столкнуться с серьёзными трудностями при поломках — найти подходящие запчасти в Азербайджане бывает практически невозможно.

Кроме того, частный завоз негативно отражается на бизнесе официальных дилеров, которые вложили значительные средства в развитие инфраструктуры и сервиса. По словам собеседника, в ближайшее время возможны разработка и внедрение мер, ограничивающих массовый неофициальный импорт зарубежных автомобилей. Исполнительный директор Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана заявил, что в любом случае импорт новых транспортных средств способствует обновлению автопарка страны, где в настоящее время 80% автомобилей имеют более 10 лет пробега.