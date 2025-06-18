Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в телеобращении высоко оценил «спокойную, смелую и своевременную» реакцию иранского народа на агрессию со стороны Израиля, назвав её проявлением зрелости и духовной силы нации.

«Сионистский режим допустил серьёзную ошибку и понесёт последствия. Иран не простит нарушение своего воздушного пространства и не забудет кровь своих мучеников. Иранская нация твёрдо противостоит навязанной войне — и так же твёрдо будет сопротивляться навязанному миру. Этот народ никогда не капитулирует перед давлением.

Те, кто знаком с историей и характером иранского народа, знают, что с ним нельзя говорить языком угроз. Американцы должны понять: любое военное вмешательство принесёт им непоправимый вред».