Иран всерьез рассматривает вариант закрытия Ормузского пролива, что может спровоцировать повышение стоимости энергоресурсов. Несомненно, блокирование пролива грозит серьезными потрясениями для стран Персидского залива, поскольку через него осуществляется перевозка 20% мировой нефти и более 30% сжиженного природного газа на рынки Азии, а также частично Европы. Насколько реальной можно считать угрозу Ирана? Как сильно это осложнит отношения Тегерана с производителями и потребителями нефти? Как долго может Иран удерживать пролив закрытым? С этими вопросами Minval обратился к политологу, профессору, доктору Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшану Ибрагимову.

«Ормузский пролив — узкая географическая горловина, которая имеет геостратегическое, геополитическое и геоэкономическое значение. Отсюда перевозится главным образом нефть и сжиженный природный газ, добытые в странах Персидского залива. Несмотря на то, что источники заявляют о том, что через пролив транспортируется 20% мировой нефти и 30% сжиженного природного газа, думаю, что эта цифра выше, поэтому это имеет весьма ключевое значение для региона», — сказал эксперт.

Он добавил, что нефть и газ отсюда поступают не только в Китай и Индию, но и в ряд других государств.

«И как следствие, если что-то произойдет с этим регионом, то, конечно же, мы будем наблюдать резкое повышение цен на нефть и газ», — подчеркнул политолог.

Говоря о том, каким образом Иран мог бы блокировать пролив, Ибрагимов сказал: «Там небольшой перешеек и в некоторых местах с небольшой глубиной можно потопить ряд кораблей, либо заполнить этот участок чем-то, например, камнями, перекрыв его. При этом блокировки путем выставления военных кораблей не будет. Таким образом это блокирует проход больших танкеров».

По его словам, подобное закрытие пролива можно устранить и в целом данная ситуация продлится недолго.

«Кроме того, это негативно повлияет и на сам Иран, поскольку все-таки реальность такова, что иранская добыча и его нефтеперерабатывающие заводы в основном находятся как раз в регионе Персидского залива. Конечно же, Иран сам столкнется с серьезными проблемами. Думаю, что с точки зрения эффекта, это может экономически как-то негативно повлиять на стоимость нефти — цена подскочит, но в краткосрочной перспективе», — считает политолог.

Одновременно с этим, отметил эксперт, Иран против себя настроит арабские страны региона, которые тоже производят нефть и получится, что «те государства, которые сейчас придерживаются нейтральной позиции, могут тоже быть активно вовлечены в конфликт против Ирана с целью предотвращения нежелательного для них сценария, который идет вразрез с их национальными интересами».

«То же самое и с точки зрения стран-потребителей — никто не позволит Ирану действовать таким образом, и в этом смысле подобные шаги не будут действенными для него.

Если подобное случится, то это будут действия отчаявшихся. Это станет сигналом того, что Иран действительно окончательно отчаялся», — подытожил Ибрагимов.