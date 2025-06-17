Представительство МККК прекратит свою деятельность в Азербайджане в ближайшее время.

Данная информация приводится в сообщении Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

«В соответствии с нормами международного гуманитарного права Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан в рамках сотрудничества с представительством Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджанской Республике осуществляла деятельность по освобождению граждан, взятых в плен или в заложники в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, а также по поиску пропавших без вести лиц.

С начала конфликта члены семей военнопленных, заложников и пропавших без вести принимались обеими организациями, их обращения и поднятые вопросы рассматривались, принимались необходимые меры, уточнялись списки, осуществлялся обмен информацией, семьям, включая лиц, освобождённых из плена или из заложников, оказывалась социальная и психологическая поддержка.

В связи с предстоящим прекращением деятельности представительства МККК в Азербайджанской Республике доводим до сведения семей пропавших без вести граждан, что Государственная комиссия и соответствующие государственные органы принимают неотложные меры для выяснения судьбы наших пропавших граждан. В частности, на освобождённых от оккупации территориях интенсивно проводятся поисковые и эксгумационные работы, идентификация обнаруженных останков, а также передача идентифицированных останков пропавших без вести лиц их семьям.

Сообщаем, что, как и прежде, Рабочая группа Государственной комиссии рассматривает обращения граждан, поддерживает с ними ежедневные контакты и продолжает приём.

Для получения информации о пропавших без вести родственниках, а также для предоставления соответствующих материалов, подачи заявлений и обращений граждане могут связаться с Рабочей группой по электронной почте [email protected], мобильному телефону 010-232-33-77 или по «горячей линии» 81-61.

Адрес: город Баку, Ясамальский район, улица Исмаил бека Гутгашинлы, 1″, — говорится в сообщении.