Предприниматель Эмин Агаларов отреагировал на критику планов возведения в Узбекистане масштабного курортного комплекса на берегу Чарвакского водохранилища, сообщает upl.uz.

Бизнесмен заверил общественность, что водохранилище, являющееся ключевым источником питьевой воды для Ташкента, не будет загрязнено. По его словам, для этого запланировано строительство современных очистных сооружений. При этом Агаларов указал на то, что выделенная под застройку территория будет не только благоустроена, но и облагорожена с акцентом на сохранение и улучшение природного ландшафта. Проект будет реализован в строгом соответствии с экологическими нормами, сохраняя природные богатства и улучшая инфраструктуру.