10 июня 2025 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Калининградской области на территории склада временного хранения «Сириус» при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии продовольственного картофеля, поступившего автотранспортом из Азербайджана в количестве более 20 т, был выявлен карантинный объект – золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens), сообщает ведомство.

Отмечается, что за последние годы случаев выявления данного карантинного объекта в импортной подкарантинной продукции не было зафиксировано.

В целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Калининградской области выпуск подкарантинной продукции запрещен.

Золотистая картофельная нематода – это микроскопический червь, который относится к числу наиболее опасных карантинных вредителей. Нематода живет на корнях растений семейства пасленовых (таких как картофель, томат, перец и другие овощи, а также сорняки – паслен черный, белена и др.).

Золотистая картофельная нематода угнетает растение, в результате чего оно плохо развивается, стебли и листья имеют бледную окраску. На поле легко обнаружить очаги пораженного нематодой картофеля — они выглядят как желтые проплешины. Но самый главный признак заражения — мелкие клубни. Через пять лет после заражения урожая может и вовсе не быть.