Вчера золото и серебро показали разнонаправленную динамику на мировых рынках. Золото подешевело, в то время как серебро, напротив, подорожало. В частности, на Нью-Йоркской бирже Comex золото упало на 1,22% по итогам торгов, в то время как июньский фьючерс на серебро вырос на 0,55%.

В целом, динамика цен на драгоценные металлы зависит от множества факторов, включая экономическую ситуацию, геополитические события, спрос и предложение, а также инфляционные ожидания. В последнее время наблюдается повышенная волатильность на рынках драгоценных металлов, что связано с неопределенностью в мировой экономике и геополитической напряженностью.