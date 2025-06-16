Два гражданина Израиля еврейского происхождения были задержаны местными правоохранителями по подозрению в шпионаже в пользу Ирана. Об этом говорится в совместном заявлении полиции и Общей службы безопасности («Шин-бет», ШАБАК), опубликованном в воскресенье, 15 июня.

«В условиях развернутой кампании против Ирана, ракетных обстрелов населенных пунктов и стратегически важных объектов в Израиле мы являемся свидетелями ущерба и опасности, которые несет сотрудничество с иранским врагом», — отмечается в сообщении. Иранская сторона, как утверждает израильская спецслужба, использовала переданные ей шпионами данные для нанесения ущерба Израилю.

Иран ранее, в тот же день, также заявил, что арестовал на своей территории двух агентов израильской разведывательной службы «Моссад», когда те готовили взрывчатые вещества и электронные устройства, сообщило местное агентство Tasnim.

После первой атаки Израиля по объектам ядерной и военной инфраструктуры Ирана 13 июня стало известно, что одновременно с ударами ВВС страны свою спецоперацию на земле провел «Моссад». В частности, агенты спецслужбы развернули высокоточное оружие рядом с иранскими системами противовоздушной обороны, установили ударные системы на тайно ввезенные в страну транспортные средства и создали базу беспилотников вблизи Тегерана.

Одновременно с началом ударов израильских ВВС было активировано имеющееся на территории Ирана вооружение для подавления ПВО и атаки на объекты в столице.