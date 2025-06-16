Власти США могут запретить или ограничить въезд в страну гражданам еще 36 стран.

Информация приводится в сообщении The Washington Post со ссылкой на внутреннюю документацию Госдепартамента США.

Отмечается, что в список государств, гражданам которых грозит запрет на получение американской визы или иные ограничения, входят 25 стран Африки, включая Египет и Джибути, а также страны Центральной Азии и Карибского региона. Уточняется, что служебная записка об этом была подписана госсекретарем США Марко Рубио и направлена дипломатам, которые курируют страны из этого списка.