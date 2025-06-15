Тегеран принял решение о создании ядерной бомбы после нападения ХАМАС 7 октября и находился всего в нескольких неделях от её изготовления.

Об этом говорится в отчёте израильской разведки, на который ссылается The Times of Israel. Незадолго до ударов Израиль получил данные о том, что иранские учёные провели успешные эксперименты по созданию ядерного оружия.

По информации спецслужб, Иран сформировал несколько рабочих групп, занятых разработкой компонентов ядерного заряда. Работы начались в конце 2023 года — вскоре после атаки ХАМАС — и велись параллельно с обогащением урана до уровней, необходимых для создания бомбы. Разведка предупредила политическое руководство, что Иран может находиться на более продвинутом этапе, чем предполагалось.