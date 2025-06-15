Министр обороны Израиля Исраэль Кац озвучил предупреждение о новых ударах ЦАХАЛа. Его слова приводит Times of Israel.

Со своим заявлением он выступил сразу после того, как ЦАХАЛ предупредил иранцев о необходимости эвакуироваться с территорий, где расположены военные объекты.

«Военные нанесут удары по объектам в Тегеране и повсюду, лишая Иран ядерного потенциала и систем вооружения. Иранский диктатор превращает Тегеран в Бейрут, а его жителей — в заложников ради выживания своего режима», — отметил Кац.