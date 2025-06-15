Иран готов заключить соглашение, предусматривающее отказ от ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

По его словам, Тегеран прекратит удары по Израилю, если тот прекратит агрессию в отношении Исламской Республики.

По словам Аракчи, атака Израиля была направлена на срыв переговоров по ядерной программе Ирана.

«Тегеран сожалеет, что США поддержали это нападение», — заявил Аракчи, добавив, что не верит утверждениям США о том, что они не участвовали в атаке на республику.

Между тем, как сообщает The Jerusalem Post, Тегеран через Оман и Катар пытается выйти на США, чтобы остановить израильские удары и возобновить ядерные переговоры.

По данным издания, к этим усилиям негласно присоединилась и Саудовская Аравия.