Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Стороны обсудили конфликт между Ираном и Израилем, а также другие региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за развитием ситуации и считает ядерные переговоры единственным путем к урегулированию. Он выразил поддержку позиции США в вопросе продолжения переговорного процесса.

Также он отметил, что Турция готова содействовать предотвращению неконтролируемой эскалации.