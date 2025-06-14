Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом эскалацию между Израилем и Ираном, а также другие региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган заявил, что Израиль во главе с премьером Биньямином Нетаньяху представляет «наибольшую угрозу для стабильности региона» и продемонстрировал это атакой на Иран. Он подчеркнул, что международное бездействие по отношению к действиям Израиля в Палестине лишь усилило агрессию Тель-Авива.

По словам Эрдогана, атака произошла на фоне ядерных переговоров Ирана и США и направлена на срыв дипломатии. Удары Израиля, повлекшие утечку радиоактивных веществ, он назвал угрозой глобальной безопасности и призвал к продолжению переговоров как единственному пути урегулирования.