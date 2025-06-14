Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) отменила ряд рейсов из Баку в связи с последними событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства в ряде стран. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отменены следующие рейсы:
14 июня 2025 года
Баку – Тель-Авив – Баку (J2 331/332)
Баку – Нью-Дели – Баку (J2 057/058)
Баку – Исламабад – Баку (J2 143/144)
Баку – Эр-Рияд – Баку (J2 8203/8204)
Баку – Тегеран – Баку (J2 8017/8018)
15 июня 2025 года
Баку – Тель-Авив – Баку (J2 021/022 и J2 321/322)
16 июня 2025 года
Баку – Тель-Авив – Баку (J2 021/022 и J2 321/322)
Баку – Тегеран – Баку (J2 8017/8018)
Кроме того, рейсы по маршруту Баку – Тебриз – Баку отменены до конца июня.
В AZAL отметили, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации, приоритетом остаётся безопасность полётов. Пассажиры будут своевременно проинформированы об изменениях в расписании.
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