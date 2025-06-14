Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации девяти ведущих специалистов, участвовавших в иранской программе по созданию ядерного оружия.

Среди ликвидированных, по заявлению израильской стороны, — Ферейдун Аббаси (ядерная инженерия), Мохаммад Махди Техранчи, Амир Хассан Фагихи, Абдолхамид Мину Шахр и Мансур Асгари (физика), Акбар Моталей Заде (химическое машиностроение), Саид Барджи (материаловедение), Ахмад Реза Дульфагар Дарьяни (ядерная инженерия) и Али Бахайи Катари (механика).

В ЦАХАЛ утверждают, что все они играли важную роль в разработке ядерного потенциала Ирана.