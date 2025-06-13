Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с президентом страны Ицхаком Герцогом, на встрече он доложил главе государства о ходе операции в Иране и военно-политической обстановке в стране.

По итогам встречи Герцог дал высокую оценку действиям Нетаньяху и всего военного руководства Израиля, военнослужащих и сотрудников спецслужб и предупредил сограждан, что страну ждут тяжелые дни.

«Перед нами трудные дни и сложные моменты, через которые всем нам придется пройти вместе. Я верю всем сердцем, что вместе мы сможем выстоять. Вместе мы построим новую, более безопасную и более справедливую действительность — не только для нас, но для всего Ближнего Востока», — написал президент в X.

Герцог в связи с этим вновь призвал израильтян сохранять повышенную бдительность, проявлять ответственность и следовать указаниям тылового командования.