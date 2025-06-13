Автобусное сообщение Баку-Нахчыван-Баку приостановлено.
Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Сообщается, что в связи с последними событиями на Ближнем Востоке с 13 июня по соображениям безопасности приостановлены автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку, проходящие через территорию Ирана.
О возобновлении авиарейсов Баку-Нахчыван-Баку общественности будет предоставлена дополнительная информация.
При возникновении дополнительных вопросов пассажиры могут обратиться в колл-центр AYNA «141».