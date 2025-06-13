В связи с израильскими авиаударами по Ирану никаких проблем с возвращением паломников в Азербайджан не возникнет.

Об этом сказал начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) Вюсал Джахангири, передает АПА.

«В AZAL сообщили, что никаких проблем с возвращением паломников не возникнет. Если нынешняя ситуация сохранится, то маршруты самолетов будут изменены, а полеты будут осуществляться через безопасный воздушный коридор», — сказал он.

В.Джахангири также отметил, что если паломники вернутся самостоятельно, то Управление мусульман Кавказа не несет ответственности в случае возникновения проблемы.