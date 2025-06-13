Азербайджан эвакуирует по суше из Ирана коллектив Большого симфонического оркестра России имени П.И. Чайковского.

На основании обращений к Азербайджану, наша страна помогает эвакуировать иностранных граждан из Ирана.

Также будут эвакуированы около 90 артистов творческого состава, граждане России и других стран, а также российский режиссер Федор Бондарчук.

Российские СМИ сообщали, что в Иране застряли 51 артист Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского и дагестанского ансамбля «Лезгинка».

Коллектив выступал в Тегеране и Исфахане 10 и 12 июня в рамках фестиваля «Неделя русской культуры в Иране». Оркестром дирижировал Арсений Ткаченко, также на сцене выступали скрипач Гайк Казазян, виолончелист Иван Сендецкий и тенор Игорь Морозов.